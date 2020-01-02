Соловьев ответил «Дождю», который назвал телеведущего посмешищем

Телеканал «Дождь», ведущий которого в одной из программ назвал тележурналиста Владимира Соловьева посмешищем, просто пытается привлечь к себе внимание из-за падения популярности. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал сам Соловьев.
«Они [„Дождь“] тонут и пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание. Если не ошибаюсь, то это тот телеканал, который недавно потерял гендиректора. И их не пригласили в этом году на пресс-конференцию [премьер-министра Дмитрия] Медведева, хотя до этого всегда звали. Сейчас они пытаются хоть за что-то зацепиться», — пояснил он «URA.RU».
Соловьев добавил, что он уже привык к подобным заявлениям в свой адрес и сейчас просто игнорирует их. «Я не обращаю внимания на лай», — отметил телеведущий.
В выпуске Fake News на «Дожде» Соловьева назвали посмешищем из-за тех высказываний, которые звучат в его программах на радио и телевидении. Ведущий «Дождя» также привел в пример несколько выступлений комиков в 2019 году, в которых они высмеивали Соловьева.