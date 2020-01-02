Российские звезды шоу-бизнеса показали, как встретили Новый год

Филипп Киркоров в новогоднюю ночь заехал в гости к певице ВалерииФото: wikipedia.org
Звезды российского шоу-бизнеса активно постили в Instagram фото и видео того, как и где они встречают 2020 год. Многие из известных персон провели новогоднюю ночь в компании родственников и близких друзей.
«Вся наша семья поздравляет вас с наступающим!» — написал шоумен Максим Галкин в своем instagram-аккаунте и прикрепил запись с детьми, которые рассказывают стихотворения.
Певица Валерия встречала Новый год со своей семьей. Она написала, что всю ночь принимала гостей. Одним из них стал певец Филипп Киркоров, с которым и сфотографировалась Валерия.
Артист Дима Билан выложил видео, на котором он поджигает пиротехническое изделие. После того, как он отбежал на безопасное расстояние, в небе зажглись салютные выстрелы. «Этот год будет богат на счастье!» — написал Билан.
Певица Рита Дакота в Instagram рассказала, что перед Новым годом у ее двухлетней дочери Мии поднялась температура. Ситуация ухудшилась, когда случайно разбили ртутный градусник. По ее словам, Мия очень испугалась, забилась в шкаф и долго не могла успокоиться. Дакота надеется, что правило «как встретишь Новый год — так его и проведешь» — выдумка и миф.
Уральские спортсмены и представители шоу-бизнеса встречали Новый год в разных уголках мира. Гонщик Сергей Карякин встретил 2020 год в Саудовской Аравии: он готовится к старту «Дакара». А актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отмечал праздник в Юрмале.