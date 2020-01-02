01 января 2020

Российские звезды шоу-бизнеса показали, как встретили Новый год

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Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров в новогоднюю ночь заехал в гости к певице ВалерииФото: wikipedia.org

Звезды российского шоу-бизнеса активно постили в Instagram фото и видео того, как и где они встречают 2020 год. Многие из известных персон провели новогоднюю ночь в компании родственников и близких друзей.

«Вся наша семья поздравляет вас с наступающим!» — написал шоумен Максим Галкин в своем instagram-аккаунте и прикрепил запись с детьми, которые рассказывают стихотворения.

Певица Валерия встречала Новый год со своей семьей. Она написала, что всю ночь принимала гостей. Одним из них стал певец Филипп Киркоров, с которым и сфотографировалась Валерия.

Артист Дима Билан выложил видео, на котором он поджигает пиротехническое изделие. После того, как он отбежал на безопасное расстояние, в небе зажглись салютные выстрелы. «Этот год будет богат на счастье!» — написал Билан.

Певица Рита Дакота в Instagram рассказала, что перед Новым годом у ее двухлетней дочери Мии поднялась температура. Ситуация ухудшилась, когда случайно разбили ртутный градусник. По ее словам, Мия очень испугалась, забилась в шкаф и долго не могла успокоиться. Дакота надеется, что правило «как встретишь Новый год — так его и проведешь» — выдумка и миф.

Уральские спортсмены и представители шоу-бизнеса встречали Новый год в разных уголках мира. Гонщик Сергей Карякин встретил 2020 год в Саудовской Аравии: он готовится к старту «Дакара». А актер юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев отмечал праздник в Юрмале.

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Если коротко о нашей Новогодней ночи: мой брат с девушкой застряли в лифте, а у Мии поднялась температура и мы в 00:20 пытались померять ее и разбили ртутный градусник. Потом гуглили как правильно собрать эту ртуть и утилизировать, понимая что никакая служба к нам за город не приедет сейчас. Потом я не могла успокоить Мию, которая забилась в шкаф и орала, и разрыдалась сама. И друзья меня успокаивали, пытаясь убедить что я не худшая мать на земле. Ну а дальше у нас по плану были танцы с Машей и ребятами, но мы до них так и не дозвонились, потому что они... УСНУЛИ БЛИН. В 2 часа ночи уснули???????? А к моей Мняке и ее мелким приехал Гринч и они обосрались???????? Так что на будущее лучше все же деда мороза вызывать. В общем, я надеюсь лишь на то, что «как встретишь так и проведёшь» это гон???????? Пошла собирать чемодан на Бали. Умоляю, накидайте мне в комменты ваши эпикфейлы вчерашней ночи, мне необходимо знать, что хреново отметили ВСЕ ????????????????????

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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Ссылки по теме
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