Билеты на самолеты в России подорожают в 2020 году

По прогнозам эксперта, рост составит около 5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цены на авиабилеты в 2020 году подорожают не более, чем на 5%. Такой прогноз сделал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, сообщает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что рост цен на авиабилеты традиционно будет носить сезонный характер — цены станут повышаться во время праздников и сезона отпусков и понижаться в межсезонье. «Мы сейчас исходим из того, что в целом, если не будет сколь-либо серьезного изменения внешних факторов, рост цен будет исчисляться единицами процентов. Скорее, где-то ближе к 5%», — заявил Пантелеев.

Но глава агентства «АвиаПорт» не уверен, что рост цен на билеты будет оставаться только на уровне инфляции, как ранее заявляли в ФАС. По его мнению, авиакомпании успели накопить большие убытки и им нужно будет их компенсировать. А компенсировать их возможно только путем увеличения цен на билеты. При этом Пантелеев отмечает, что у авиакомпаний нет возможности экономить на издержках, так как рубль не укрепляется, а расходы на владение самолетами и оплату услуг аэропортов не снижаются.

Ранее аналитики озвучивали список стран, стоимость билетов в которые подешевеет в 2020 году. Стоимость полета в Исландию или ЮАР упадет на 38%, на Мальту на 35%, а полет в Аргентину станет почти в два раза дешевле — цена билета упадет на 42%, напоминает RT.