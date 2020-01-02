Борющийся с раком онколог написал прощальное письмо пациентам, в котором дал ценный совет

Онколог Андрей Павленко переживает, что после смерти его жена и дети останутся без поддержки Фото: Facebook Андрей Павленко

Один из ведущих онкологов страны, руководитель онкоцентра в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал прощальное письмо, после того, как выяснилось, что не сможет победить рак, который диагностировали ему два месяца назад. Прощальное письмо врач выложил в Facebook.

«Я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения — не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение. Просто поверьте в это», — написал павленко. отметив, что ему «просто не повезло».

Два месяца назад онколог узнал, что у него неизлечимая стадия рака желудка. Он решился на операцию, но она не смогла предотвратить болезнь. В письме хирург пишет, что всегда был опорой своей семье, а теперь понимает, что скоро уйдёт и просит поддержать жену и детей. «Сейчас они остаются одни. Я знаю, что мои друзья будут поддерживать их, но в данном случае уверен, что лишней помощи быть не может», — написал врач.

Подписчики, среди которых сотни его пациентов, пишут, что молятся за него и просят для него сил, чтобы он мог бороться с болезнью.

Супруга Андрея сейчас ухаживает за любимым человеком. Она призналась, что до сих пор не может осознать всю горечь вердикта врачей. «К сожалению, излечиться не получится, сейчас можно только поддерживать. Не дай бог хоть кому-то пережить нашу боль», — рассказала Анна Павленко «Московскому комсомольцу».