Шнуров сравнил Зеленского с Путиным

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский являются настоящими профессиональными политиками и пользуются доверием среди жителей своих стран. Такое мнение высказал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.
«Зеленский — абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала „Слуга народа“ подготовился, стал профессиональным политиком, потом вышел в реальную политику. А что такое политика? Вот чем Путин отличается от Зеленского? И того и другого показывают по телевизору. И тот и другой должен более-менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего», — рассказал музыкант в интервью журналу Forbes.
31 декабря 2019 года Зеленский и Путин провели большой телефонный разговор, напоминает RT. В ходе беседы политики поздравили друг друга с Новым годом. Президенты Украины и России поздравили друг друга с новогодними праздниками впервые с 2014 года. Также Зеленский и Путин приветствовали заключение контракта на транзит российского газа и обмен пленными между Киевом и Донбассом.