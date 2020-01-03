Доктор объяснил, как быстро похудеть после новогодних праздников

Немецкий врач Михаэль Деспегель рассказал, как уменьшить обхват талии на пять сантиметров после новогодних праздников. По его мнению, нужно следовать трем простым правилам, сообщает издание Focus Online.
«Два раза в неделю надо практиковать улучшающую жировой обмен кардиотренировку», — считает Деспегель. Во-вторых, доктор рекомендует два раза в неделю делать силовые упражнения, чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку.
Ради стройной талии придется на четыре дня перейти на правильное питание, стараясь снизить калорийность рациона. Остальные три дня можно воздержаться от физических упражнений и строгой диеты. Однако переедать не стоит — завтрак, обед и ужин должны быть в обычном режиме. По словам Деспегеля, данная формула помогает похудеть и улучшить самочувствие.
Ранее диетолог назвала лучшие продукты для восстановления после новогодних праздников. По ее мнению, похудеть помогут минеральная вода и зеленый чай, уточняет «Пятый канал».