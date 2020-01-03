02 января 2020

Доктор объяснил, как быстро похудеть после новогодних праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный вечер. Челябинск., декольте, спина, бусы, талия
Врач рассказал, как вернуть стройную талию после новогодних застолийФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Немецкий врач Михаэль Деспегель рассказал, как уменьшить обхват талии на пять сантиметров после новогодних праздников. По его мнению, нужно следовать трем простым правилам, сообщает издание Focus Online.

«Два раза в неделю надо практиковать улучшающую жировой обмен кардиотренировку», — считает Деспегель. Во-вторых, доктор рекомендует два раза в неделю делать силовые упражнения, чтобы укрепить мышцы и улучшить осанку.

Ради стройной талии придется на четыре дня перейти на правильное питание, стараясь снизить калорийность рациона. Остальные три дня можно воздержаться от физических упражнений и строгой диеты. Однако переедать не стоит — завтрак, обед и ужин должны быть в обычном режиме. По словам Деспегеля, данная формула помогает похудеть и улучшить самочувствие.

Ранее диетолог назвала лучшие продукты для восстановления после новогодних праздников. По ее мнению, похудеть помогут минеральная вода и зеленый чай, уточняет «Пятый канал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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