В МИД высказались об убийстве главного союзника России на Ближнем Востоке

В российском дипведомстве действия США назвали авантюрой Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ракетный удар США, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, — это авантюрный шаг американских войск, из-за которого усилится напряженность на Ближнем Востоке. Так в Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на действия американских вооруженных сил в аэропорту столицы Ирака.

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

В МИД также отметили, что генерал Сулеймани защищал национальные интересы исламской республики. Вместе с тем представители ведомства выразили соболезнования жителям Ирана.

Сулеймани возглавлял специальное подразделение «Кудс», которое входит в Корпус стражей исламской революции. Генерал погиб после авиаудара по Багдадскому аэропорту вечером 2 января, который нанесли ВС США, напоминает агентство Nation News. Вместе с ним были убиты еще десять человек, среди которых есть граждане Ирака, передает «Пятый канал».

Позже в Пентагоне официально заявили, что генерала уничтожили по приказу американского президента Дональда Трампа, сообщает телеканал «Царьград». До этого в Вашингтоне Сулеймани обвинили в причастности к атакам на американское посольство в иракской столице. После заявления США верховный лидер Ирана Али Хаменеи и президент Хасан Роухани рассказали, что Багдад планирует принять жесткие ответные меры в отношении США, пишет телеканал 360.