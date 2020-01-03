Миллиардер Усманов назвал своих возможных наследников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усманов Алишер , усманов алишер
Наследниками Алишера Усманова могут стать его семья и топ-менеджеры компанииФото: Официальное интернет-представительство Президента России

Наследниками основателя холдинга USM, миллиардера Алишера Усманова могут стать члены его семьи и топ-менеджеры компании. По словам бизнесмена, в «процессе преемственности» будут участвовать те, кто находится на высоких позициях.

«Я хочу помочь своей семье и своим топ-менеджерам, отдав им свои акции», — сказал Усманов в интервью газете Financial Times. По его словам, доли могут быть распределены 50 на 50. При этом миллиардер вспомнил, что ему в свое время помогали «многие люди», а полученным от судьбы нужно делиться.

Усманов вошел в рейтинг самых успешных российских миллиардеров десятилетия по версии Forbes, передает RT. Состояние бизнесмена составляет 12,6 млрд долларов. Ранее миллиардер заявил, что успехами своего бизнеса он отчасти обязан государству.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...