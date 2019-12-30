Наследство Галины Волчек оценено в 50 миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Общая стоимость наследства скончавшегося несколько дней художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек составляет порядка 50 миллионов рублей. У деятеля культуры остались сбережения, автомобиль, квартира и загородный дом.

«За прошлый год Волчек заработала почти 16 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у нее значился автомобиль Lexus LS500, цена которого стартует от 5 миллионов рублей, и квартира в столице общей площадью 75 „квадратов“. Недвижимость оценивается в сумму от 30 миллионов. Также у Волчек был загородный дом. Участок в коттеджном поселке в Одинцовском районе ей подарил приятель. Сейчас сама земля стоит примерно 5 миллионов рублей, а дом, стоящий на нем, в два раза дороже», — пишет «Комсомольская правда». По информации издания, все наследство Волчек достанется одному человеку — ее сыну от брака с актером Евгением Евстигнеевым Денису.

Худрук «Современника» Галина Волчек ушла из жизни в возрасте 86 лет вечером 26 декабря в Боткинской больнице Москвы. Президент России Владимир Путин поддерживал с артисткой хорошие отношения. Он выразил соболезнования родным и близким актрисы. Волчек похоронили 29 декабря на Новодевичьем кладбище столицы.

За несколько дней до смерти Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжёлом состоянии — на фоне воспаления лёгких у нее начались осложнения. Волчек известна россиянам как актриса, снимавшаяся в известных фильмах «Осенний марафон», «Про Красную шапочку», «Уникум». Она была талантливым режиссером, народной артисткой СССР. Художественным руководителем театра «Современник» Волчек стала в 1989 году, эту должность она занимала до самой смерти.