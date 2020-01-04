Госсекретарь США объяснил Лаврову убийство главного союзника России на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил прошедшую операцию по уничтожению иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке с главой МИД России Сергеем Лавровым. Убитый военачальник считался одним из главных союзников и сторонников РФ на Ближнем Востоке.
«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента (США Дональда) Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев. Госсекретарь ясно дал понять, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены деэскалации напряженности на Ближнем Востоке», — сказано в официальном сообщении пресс-службы американского Госдепартамента.
Лавров же в ходе беседы с Помпео заявил о том, что, по его мнению, убийство главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, по мнению российских властей, грубо нарушает международное право, отмечает
Генерал Касем Сулеймани, возглавлявший специальное подразделение «Кудс», погиб в ходе авиаудара по багдадскому аэропорту вечером 2 января. Вместе с генералом погибли еще десять человек, среди которых есть граждане Ирака. Позже представители Пентагона официально подтвердили, что Сулеймани был уничтожен по приказу президента США Дональда Трампа. За гибель Сулеймани пообещал отомстить верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Убийство иранского военачальника, который считался главным союзником России на Ближнем Востоке, уже прокомментировал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Кроме того, российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал о том, что он пребывает в шоке из-за убийства Сулеймани, так как это событие говорит о «конце международного права».