Кадыров рассказал о последствиях убийства генерала Сулеймани

Военная операция Пентагона, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани, в будущем приведет к непредсказуемым последствиям. С такой оценкой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Действия США способны привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке. Это не может оставить никого равнодушным», — написал чеченский лидер в своем telegram-канале. Кадыров также отметил, что Америку уже осудили некоторые представители ООН, а также МИД России.
Генерал Сулеймани, возглавлявший специальное подразделение «Кудс», погиб в ходе авиаудара по багдадскому аэропорту вечером 2 января. Вместе с генералом погибли еще десять человек, среди которых есть граждане Ирака. Позже представители Пентагона официально подтвердили, что Сулеймани был уничтожен по приказу президента США Дональда Трампа. За гибель Сулеймани пообещал отомстить верховный лидер Ирана Али Хаменеи, уточняет агентство Nation News.