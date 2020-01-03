Телеведущий Соловьев возмутился убийством главного союзника РФ на Ближнем Востоке

Владимир Соловьев пришел в ужас от убийства иранского генерала Сулеймани Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что резонансное убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, который считался главным союзником России на Ближнем Востоке, подтвердило, что международное право прекратило свое существование.

«Убийство генерала Сулеймани лишь подтвердило давно уже всем очевидную истину, что международное право прекратило свое существование. Если раньше говорили о двойных стандартах во внешней политике, то теперь можно об этом забыть. И о дипломатии, и о правосудии, со всеми своими презумпциями невиновности, правом на адвоката, соревновательность в суде, праве обжаловать приговор», — написал он в своем Telegram. Соловьев заметил, что у Запада после случившегося попросту больше нет «никакого морального права поучать» другие страны мира и заявлять о нарушении прав человека в каких-либо государствах.

Генерал Касем Сулеймани, возглавлявший специальное подразделение «Кудс», погиб в ходе авиаудара по багдадскому аэропорту вечером 2 января. Вместе с генералом погибли еще десять человек, среди которых есть граждане Ирака. Позже представители Пентагона официально подтвердили, что Сулеймани был уничтожен по приказу президента США Дональда Трампа. За гибель Сулеймани пообещал отомстить верховный лидер Ирана Али Хаменеи, уточняет RT.

Убийство иранского военачальника, который считался главным союзником России на Ближнем Востоке, уже прокомментировал чеченский лидер Рамзан Кадыров. Также в связи с гибелью Сулеймани свои соболезнования принесла российская журналистка Юлия Юзик, которая несколько месяцев назад была задержана властями Ирана и смогла покинуть страну только после вмешательства МИД РФ.