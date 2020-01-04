Google разработал способ раннего выявления рака молочной железы

Настоящий прорыв в диагностике онкологических заболеваний могут открыть новые разработки, связанные с искусственным интеллектом. Нейросеть инженеров Deep Mind корпорации Google научилась выявлять рак молочной железы точнее медиков.
«В проекте принимали участие университет Northwestern University и британский Cancer Research UK Imperial Centre. Больница Royal Surrey County Hospital, клиника при Университете Неймегена в Нидерландах и ряд других больниц предоставили ученым доступ к результатам биопсии 25 тыс. пациентов. В ходе исследований рак был выявлен по результатам скрининговой маммографии при значительном снижении числа ложноположительных результатов — на 5,7% и 1,2% в американских и британских больницах соответственно», — пишет информагентство «Росбалт».
Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что риск заболеть редкой и агрессивной формой рака — анапластической крупноклеточной лимфомой — повышается у женщин, которые увеличили грудь с помощью текстурированных имплантов ирландской компании Allergan с оболочкой Biocell. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассмотрело 573 случая, когда женщины заболевали раком. Большая часть болезней была связана с текстурированными имплантами Allergan с оболочкой Biocell. Ирландская компания уже убрала импланты с рынка Франции, Австралии, США и Канады. В России эти импланты еще продаются.