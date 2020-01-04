Кудрявцева рассказала о самочувствии после удаления лопнувшего импланта

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, как себя чувствует поле операции по удалению грудных имплантов. Хирургическое вмешательство потребовалось по медицинским показаниям.
«Прихожу в себя понемногу», — написала Кудрявцева в своем instagram-аккаунте под фотографией со своей дочерью Машей и фигуристом Евгением Плющенко. Подписчики интересовались состоянием ее здоровья после операции.
Кудрявцева впервые появилась на публике после операции на новом шоу Плющенко «Золушка». Она оценила ледовый спектакль и активно снимала stories для своего Instagram, передает агенство «Дни.ру».
Телеведущая рассказала об операции по удалению лопнувшего грудного импланта в декабре 2019 года. По словам Кудрявцевой, гель из импланта вытекал долго и пропитывал все ткани, которые вычищали 4 часа. Своей историей телеведущая хотела предостеречь подписчиков от ошибок и призвала внимательнее следить за состоянием имплантатов.
Российский певец Сергей Лазарев, навещая Леру Кудрявцеву в больнице заявил, что ему никогда не нравилась грудь телеведущей, сообщает агентство Nation News.