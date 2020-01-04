Уральский срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкалье, покинул регион и уже находится в Иркутске. По данным «URA.RU», в город солдат приехал с помощью сервиса BlaBlaCar.
Как сообщили «URA.RU» в организации «Комитет — Совет солдатских матерей России», Хакимов прибыл в Иркутск рано утром 4 января. «Водитель BlaBlaCar, подвозивший солдата, высадил его в черте города рядом с одним из рынков», — рассказала правозащитница Ксения Феткуллина. Известно, что во время поездки Хакимов был одет в военную форму — своему попутчику уралец сказал, что служит по контракту и едет домой в отпуск.
По словам водителя, Хакимов не скрывал, что далее он собирается поехать в Красноярск, а оттуда — в Новосибирск. Сейчас он, предположительно, уже одет в гражданскую одежду. По данным правозащитников, у Хакимова с собой не менее 10 тысяч рублей — на протяжении всей поездки ему кто-то помогает.
Уроженец города Юрюзань (Челябинская область) Артур Хакимов, служивший в Забайкалье, покинул воинскую часть 3 января. Перед исчезновением он отправил матери короткое сообщение: «Прости, я непутевый сын». Поступок Хакимова уже прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа — по данным ведомства, солдат оставил часть, чтобы увидеться с родственниками.