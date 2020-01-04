Командование ВВО назвало причину, из-за которой уральский срочник убежал из части в Забайкалье

Южноуральский солдат Артур Хакимов мог покинуть воинскую часть в Забайкалье, чтобы навестить родственников. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
«Военнослужащий самовольно оставил расположение части. По предварительным данным, он решил навестить родственников», — пояснили «URA.RU» представители ВВО. На данный момент командование части совместно с правоохранительными органами и родственниками Хакимова пытаются установить его местонахождение.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что уроженец южноуральского города Юрюзань Артур Хакимов, служивший в Забайкалье, ушел в самоволку 3 января. Перед исчезновением он отправил матери короткое SMS: «Прости, я непутевый сын».
По данным правозащитников, Хакимов планировал добираться домой через Читу и Иркутск, но сумел ли он доехать до указанных городов — пока неизвестно. В организации «Комитет — Совет солдатских матерей России» опасаются, что срочник мог замерзнуть в пути.