На Урале мать не поверила шестилетней дочери, обвинившей ее сожителя в домогательствах

Информация о том, что до шестилетней девочки домогался любовник ее матери, не подтверждена Фото: depositphotos.com

Шестилетняя девочка из поселка Горный Щит (Свердловская область), которая обвинила своего отчима в домогательствах, сказала это на камеру под давлением. Так считает ее мать Клавдия.

Ранее СМИ начали распространять видеозапись, на которой маленькая девочка рассказывает о сексуальных действиях со стороны любовника матери. Предполагается, что ролик записала их соседка.

«Он ей [ничего] не предлагал, ее заставила сказать та девушка, которая все это снимала», — рассказала Life мать девочки. По ее словам, в то время, когда мужчина предлагал ребенку покурить и выпить пива, она была на работе.

Также женщина заявила, что семь лет назад у нее забрали двоих детей в детдом и она не смогла их вернуть. Еще двух малолетних дочерей, которые у нее остались, она «никому отдавать не собирается». При этом Клавдия опровергла информацию о том, что употребляет алкоголь.

Однако Анастасия, записавшая признание ребенка на видео, придерживается другой версии случившегося. По ее словам, Клавдия часто приводит домой разных мужчин, с которыми знакомится в интернете, и об этом с ней неоднократно разговаривали. «И сама она ходила избитая не раз, но говорила, что ее это устраивает», — рассказала Анастасия. Также она отметила, что мужчина, который якобы приставал к шестилетней девочке, живет в соседнем доме.

К семье с проверкой приходил сотрудник подразделения по делам несовершеннолетних. Однако информация, которая появилась в СМИ, не подтвердилась.