В Минздраве объяснили вред и пользу колбасы

Медики напомнили россиянам о чувстве меры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачи рассказали о пользе и вреде колбасных изделий. Специалисты считают, что колбасу, как и любую еду, можно употреблять, но в умеренном количестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медиков, колбаса, как и любой другой отдельно взятый продукт, не может быть опасной для здоровья. Каждый человек должен задумываться о правильности своего рациона в целом и соотносить количество потребляемой пищи со своей физической активностью. «Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет полезно, а не опасно», — заявил главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Более того, врачи говорят, что при ведении достаточно активного образа жизни колбаса может послужить источником энергии. При этом заменять колбасой мясо в своем рационе — неправильно. Медики напомнили, что чрезмерное употребление колбасы имеет связь с развитием рака желудка и толстой кишки.

Специалисты говорят, что отказаться от употребления колбасы стоит людям с ожирением, сахарным диабетом и непереносимостью глютена. Ранее врачи уже высказывались о пользе и вреде колбасы — диетологи называют сытность одним из ее главных преимуществ, а также рекомендуют употреблять ее в первой половине дня, передает агентство Nation News.