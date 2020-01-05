Умер больной раком онколог Павленко, который вел блог о своей болезни

Павленко два года лечился от рака желудка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель онкоцентра в Санкт-Петербурге Андрей Павленко умер из-за болезни, с которой он боролся почти два года. У врача был диагностирован рак желудка в третьей стадии.

«5 января в Санкт-Петербурге скончался Андрей Павленко», — пишет «Такие дела», ссылаясь на сообщение жены умершего. За несколько дней до смерти онколог опубликовал на своей странице в Facebook прощальное письмо, после того, как выяснилось, что он не сможет победить рак.

Болезнь была обнаружена у Павленко в 2018 году. При раке желудка третьей стадии шанс вылечиться составляет 5%. Несмотря на это, онколог решил бороться со своим недугом. Он начал проходить лечение, параллельно вести блог о борьбе с болезнью, который стал популярен среди пользователей интернета. Он открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.