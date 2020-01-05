04 января 2020

Умер больной раком онколог Павленко, который вел блог о своей болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция в Окружном кардиологическом диспансере. Сургут, медицинские перчатки, руки в перчатках, руки хирурга
Павленко два года лечился от рака желудкаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Руководитель онкоцентра в Санкт-Петербурге Андрей Павленко умер из-за болезни, с которой он боролся почти два года. У врача был диагностирован рак желудка в третьей стадии.

«5 января в Санкт-Петербурге скончался Андрей Павленко», — пишет «Такие дела», ссылаясь на сообщение жены умершего. За несколько дней до смерти онколог опубликовал на своей странице в Facebook прощальное письмо, после того, как выяснилось, что он не сможет победить рак.

Болезнь была обнаружена у Павленко в 2018 году. При раке желудка третьей стадии шанс вылечиться составляет 5%. Несмотря на это, онколог решил бороться со своим недугом. Он начал проходить лечение, параллельно вести блог о борьбе с болезнью, который стал популярен среди пользователей интернета. Он открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...