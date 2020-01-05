Экс-игрок «Амкара» из Польши назвал Пермь унылым и серым городом

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Чемпионат России 2017/18, 29 тур: ФК
Януш Гол играл за «Амкар» с 2013 по 2018 годыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший игрок футбольного клуба «Амкар» Януш Гол рассказал о своих впечатлениях от Перми. По его мнению, столица Прикамья — серая, унылая и депрессивная.

«Это был унылый город, очень отличающийся от живописных Москвы и Санкт-Петербурга» — рассказал спортсмен в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy. Он назвал Пермь типичной российской провинцией, где за окном постоянно серо и грустно. Футболист также отметил, что сумел приспособится к жизни в городе, но его жена вернулась в Польшу на шестом месяце беременности.

Януш Гол играл за «Амкар» с 2013 по 2018 годы. Футбольный клуб был ликвидирован летом 2018 года. В ноябре того же года суд признал «Амкар» банкротом. В отношении него было введено конкурсное производство.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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