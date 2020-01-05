Автор идеи повышения пенсионного возраста объяснил, почему реформу проводили в спешке

Владимир Назаров награжден за вклад в разработку социально-экономической стратегии России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Один из идеологов повышения пенсионного возраста экономист Владимир Назаров объяснил, что в России реформа проводилась быстро, потому что решение по этому вопросу долго откладывалось. Также он отметил, что изменения были единственным способом сохранить и без того невысокий размер пенсий.

«Действительно, в России реформа была проведена значительно быстрее [чем в других странах], но это цена того, что решение откладывалось столь долгое время», — приводит слова Назарова «Московский комсомолец», называя его автором реформы. Экономист подчеркнул, что «времени на раскачку» не было. Это объясняется тем, что повышение пенсионного возраста является долгим процессом.

По словам экономиста, основные положительные результаты реформы проявятся через 5-10 лет после ее старта. Также Назаров считает, что в проекте пенсионной реформы не было серьезных просчетов. При этом экономист заявил, что не называет себя автором реформы. По его словам, он просто один из первых «обратил внимание на необходимость модернизации самой философии классической распределительной пенсионной системы».