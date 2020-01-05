Экономист перечислил три недочета пенсионной реформы

Экономист из Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров назвал три недочета пенсионной реформы. При этом он не считает, что у нее есть серьезные просчеты.
«Есть ряд проблем в сфере соцзащиты населения. Это, во-первых, введение уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста», — заявил он в интервью газете «Московский комсомолец». По словам Назарова, при найме сотрудников работодатель будет делать выбор в пользу более молодых граждан из-за страха понести наказание за увольнение предпенсионера (человек, которому до выхода на пенсию остается 5 лет или менее).
Вторым недочетом экономист назвал ограниченное введение новых меры по сохранению населения старшего возраста на рынке труда. Назаров считает, что повышение пенсионного возраста увеличивает риски на рынке труда не только для предпенсионеров, но и для людей в возрасте 45-50 лет, которые тоже должны получать поддержку от государства. Третьим минусом пенсионной реформы Назаров считает отсутствие программ гарантированного минимального дохода и лекарственного страхования. Экономист уверен, что эти программы значительно бы снизили социальные риски для россиян.