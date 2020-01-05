В Киеве отменили выступление Хакамады из-за ее позиции по Крыму

Российскому политику и бизнес-тренеру Ирине Хакамаде не разрешили выступить на DreamBIG Forum в Киеве. Такое решение объяснили ее позицией по Крыму.
«Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров — бизнес-тренер Ирина Хакамада — не выступит на DreamBIG Forum», — сообщается на официальной странице Taryan Group в Facebook. Отмечается, что отказаться от ее выступления пришлось, несмотря на то, что ее въезд на территорию Украины заранее согласовывали с компетентными органами. Организаторы форума подчеркнули, что некоторые взгляды приглашенных гостей не соответствуют их ценностям.
Точную причину разногласий организаторы не назвали, но недавно украинские СМИ опубликовали выступление Хакамады на пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2014 году, где она якобы выступила за вхождение Крыма в состав России. При этом напрямую в поддержку воссоединения полуострова с РФ Хакамада не высказывалась.
Ранее депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, являющийся также лидером запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа», оскорбил Хакамаду. Он написал, что «вся московская дрянь», которая поддерживает возвращения Крыма в Россию, собирается в Украину. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за российского политика.