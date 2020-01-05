Поклонская вступилась за Хакамаду, которую оскорбили на Украине

Наталья Поклонская заявила, что Чубаров демонстрирует трусость Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вступилась за российского политика и коуча Ирину Хакамаду, которую оскорбил бывший депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, являющийся также лидером запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа». Депутат высказала позицию в своем telegram-канале.

Хакамада планирует 27 февраля прочитать лекцию в Киеве на бизнес-форуме «DreamBig». «Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину», — написал Чубаров на своей странице в Facebook, узнав о приезде коуча.

Поклонская в свою очередь заявила, что Чубаров демонстрирует трусость. По словам депутата, среди ее друзей много крымских татар. Она отметила, что для них оскорбление женщины, другой веры или традиций других народов является низкой и недопустимой вещью. «Все это наводит на определенные мысли и ставит под сомнение его настоящее происхождение…», — отметила депутат.

Ранее Чубаров публично объявил о намерении провести масштабный «марш на Крым». Однако он отметил, что это не призыв к военному нападению на полуостров. В разговоре с «URA.RU» он заявил, что считает вхождение Крыма в состав РФ незаконным.