Про строителей из Екатеринбурга, спасших собаку, тонувшую в озере Шарташ, рассказали в сюжете «Люди, которые нас восхитили» на «Первом канале». Позднее в программе «Видели видео» директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин раскрыл подробности спасательной операции.
«Ребята собачку вытащили, обогрели, накормили, до утра обогревали на машине. Утром выпустили погулять и она убежала», — рассказал Зиганшин в программе. По его словам, бригада, спасшая животное, продолжает работать в Шарташском лесопарке.
Инцидент произошел в начале ноября. Строители Алексей Базанов и Салават Зарипов услышали собачий лай. Они побежали на звук и обнаружили пса, провалившегося под лед. Чтобы спасти животное, им пришлось завести экскаватор, потому что только с его помощью с берега можно было дотянуться до собаки. Выход на лед исключался, так как он был слишком тонким. Поступком строителей в своей программе восхитился телеведущий Юрий Дудь.