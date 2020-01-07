Цены на золото, палладий и серебро побили рекорд

Цены на драгоценные металлы на спотовом рынке начали стремительно расти. Как считают аналитики, это связано с гибелью генерала Сулеймани и обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Днем, 6 января, на бирже золото подорожало на 2,3%, до 1 588 долларов за унцию (чуть больше 31 грамма — прим.ред.). Как пишет РБК, таким образом был побит рекорд апреля 2013 года. Цена палладия на бирже достигла 2 030,28 долларов за унцию. при этом спрос на этот металл продолжает расти быстрее, чем появляются предложения о его продаже. Стоимость серебра также выросла до 18,50 долларов за унцию, побив рекордные продажи сентября прошлого года.
Аналитики Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG и ABN Amro Bank NV считают, что цены на драгоценные металлы сейчас начнут расти даже быстрее, чем на нефть. «Палладий, как и золото, растет в течение последних двух недель, и конфликт между США и Тегераном, похоже, Ближнем Востоке будет только усиливаться, то цена золота в будущем может достичь 1 600 долларов за унцию.
Цены на нефть также показывают рост. 6 января стоимость нефти достигла отметки в 70 долларов — это на 2% выше, чем в пятницу, 3 января перед закрытием торгов на бирже.
Ранее США заявили о намерении перебрасить 4,2 тысячи военных в Кувейт (государство в юго-западной Азии, граничит с Ираком) из-за роста напряженности на Ближнем Востоке после убийства американскими военными высокопоставленного иранского генерала. Речь, напомним, идет о генерале Корпуса стражей Исламской революции Касеме Сулеймани, который погиб в ночь на 3 января в результате ракетного удара, нанесенного Соединенными Штатами.