05 января 2020

СМИ сообщили о повторном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, взрыв, гриб от взрыва
«Зеленую зону» Багдада обстреливают второй вечер подрядФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Центр Багдада, так называемая «зеленая зона», второй вечер подряд подвергся минометному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, целью ракетных ударов было американское посольство.

Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша». «Одна из ракет упала на жилой дом, расположенный рядом с посольством. Среди местных жителей есть пострадавшие. Раненые есть и в районе Джадирия, рядом с которым находится дорога, ведущая к дипмиссии», — передает РБК слова зарубежных журналистов.

Накануне в «зеленой зоне», на площади перед американским посольством, также взорвались реактивные снаряды. Еще несколько зарядов упали рядом с военным аэродромом Балад к северу от Багдада, которым пользуется Пентагон.

Обстрелы связаны с иракскими протестами на фоне убийства иранского Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.

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