СМИ сообщили о повторном ракетном обстреле посольства США в Багдаде

Центр Багдада, так называемая «зеленая зона», второй вечер подряд подвергся минометному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, целью ракетных ударов было американское посольство.
Как сообщает арабский телеканал, рядом с посольством упали несколько ракет типа «Катюша». «Одна из ракет упала на жилой дом, расположенный рядом с посольством. Среди местных жителей есть пострадавшие. Раненые есть и в районе Джадирия, рядом с которым находится дорога, ведущая к дипмиссии», — передает РБК слова зарубежных журналистов.
Накануне в «зеленой зоне», на площади перед американским посольством, также взорвались реактивные снаряды. Еще несколько зарядов упали рядом с военным аэродромом Балад к северу от Багдада, которым пользуется Пентагон.
Обстрелы связаны с иракскими протестами на фоне убийства иранского Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада, санкционированного президентом США Дональдом Трампом. После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. В ответ американский президент заявил, что в случае агрессии со стороны Тегерана США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.