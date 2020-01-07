В Верховном суде РФ сообщили о состоянии здоровья председателя

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев к врачам не обращался, чувствует себя нормально и сейчас работает над годовым докладом, сообщил глава пресс-службы суда Павел Одинцов, реагируя на появившуюся в СМИ информацию о том, что Лебедева госпитализировали.
В пресс-службе ВС РФ посчитали, что появившаяся новость о госпитализации Лебедева имеет «демоническую природу», так как грядет Рождество. «Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни. Руководитель никуда не обращался, все эти дни работает над годовым докладом», — рассказал РИА «Новости» Одинцов, подчеркнув, что недавно лично с ним разговаривал.
Ранее РЕН ТВ сообщало, что Лебедев попал в больницу в связи с жалобами на сердце. По данным телеканала, у председателя суда недомогание могло быть связано с последствиями ДТП, в которое Лебедев попал в 2013 году.