06 января 2020

В Верховном суде РФ сообщили о состоянии здоровья председателя

© Служба новостей «URA.RU»
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IX Всероссийский съезд судей Уральского федерального округа и Вячеслав Лебедев. Екатеринбург, лебедев вячеслав
В Верховном суде РФ опровергли информацию о госпитализации Вячеслава ЛебедеваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев к врачам не обращался, чувствует себя нормально и сейчас работает над годовым докладом, сообщил глава пресс-службы суда Павел Одинцов, реагируя на появившуюся в СМИ информацию о том, что Лебедева госпитализировали.

В пресс-службе ВС РФ посчитали, что появившаяся новость о госпитализации Лебедева имеет «демоническую природу», так как грядет Рождество. «Все как у Гоголя. Кому-то покоя не дает российская судебная система даже в эти дни. Руководитель никуда не обращался, все эти дни работает над годовым докладом», — рассказал РИА «Новости» Одинцов, подчеркнув, что недавно лично с ним разговаривал.

Ранее РЕН ТВ сообщало, что Лебедев попал в больницу в связи с жалобами на сердце. По данным телеканала, у председателя суда недомогание могло быть связано с последствиями ДТП, в которое Лебедев попал в 2013 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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