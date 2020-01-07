Онищенко назвал две причины, почему длинные новогодние каникулы надо отменить

Бывший главный санитарный врач отметил, что восемь дней отдыха после Нового года — это чрезмерно много Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Длинные новогодние праздники должны уйти в прошлое, поскольку вредят здоровью россиян и мешают развитию экономики. Так «URA.RU» объяснил свою позицию бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Сокращать, безусловно, надо. Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно», — рассказал Онищенко в беседе с корреспондентом «URA.RU».

Депутат добавил, что из-за отсутствия развлечений в большинстве российских городов в длинные праздники люди бездельничают. Если в Москве власти могут организовать отдых для нескольких миллионов человек, то в других городах страны, по мнению Онищенко, люди занимаются «бдением перед телевизором».

Безделье порождает другие проблемы — чревоугодие и злоупотребление алкоголем, считает депутат. Онищенко сослался на данные статистики, которые показывают рост числа россиян, обратившихся за помощью медиков. Это, в свою очередь, вредит экономике страны в долгосрочной перспективе, срывая планы государства по достижению долголетия и сохранению здоровья населения.

Также, по словам депутата, серьезным испытанием для здоровья становятся полеты в теплые страны — организм резко меняет биоритмы и не успевает приспособиться к жаре. Возвращаясь домой, человек пытается заново привыкнуть к холодами, что особенно опасно в период эпидемии гриппа, подытожил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач страны уже неоднократно критиковал длинные новогодние выходные. Онищенко считает, что россиянам стоит выходить на работу уже 2 января.