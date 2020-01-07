06 января 2020

Россия рискует потерять миллиарды рублей, выплачивая пенсии мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение выплачивать пенсии мигрантам является справедливым, но непродуманным, считает Василий КолташовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выплата пенсий иностранным рабочим в России будет хорошей идеей только в том случае, если мигранты смогут получить российское гражданство и проживать на территории РФ. Только таким образом они внесут вклад в развитие российского рынка. Об этом «URA.RU» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Сейчас мигранты в финансово-потребительском плане находятся в гостях — и в соседние государства из экономики России ежегодно вывозится от 15 до 25 млрд долларов», — рассказал экономист, отметив, что эти средства смогли бы значительно расширить внутренний рынок. В целом эксперт поддерживает инициативу, но уточнил, что эффективна она будет только в том случае, если специалисты разработают программу, которая позволит мигрантам укорениться в России на благо развития экономики.

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, выплата пенсий мигрантам является справедливым и оправданным решением. «Если мигрант, который работает официально, достигнет пенсионного возраста и накопит достаточное количество пенсионных баллов, то государству следует выплачивать ему пенсию. В противном случае справедливая альтернатива была бы в том, чтобы на его зарплату не начислялись страховые взносы», — объяснил Смирнов.

В 2020 году в силу вступит соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, согласно которому Россия и другие государства начнут платить пенсии трудовым мигрантам, приехавшим из стран-членов союза.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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