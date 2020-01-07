Многим представителям воровского мира придется уехать из России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры преступного мира России в 2020 году из-за антиворовского закона окажутся перед сложным выбором, уверен конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский. По его мнению, у воров в законе останется три варианта дальнейших действий: отъезд из страны, отречение от своего титула или тюремное заключение. Кроме того, финансовое положение воров в законе может резко измениться.

Как рассказал «URA.RU» Орский, в 2019 году по воровскому движению России был нанесен сокрушительный удар. Многие воры в законе вместе с соратниками массово покидают страну. «Среди тех, кто уехал, в выигрышном положении окажутся армянские и грузинские воры — они легко адаптируются в Греции и на Кипре. Азербайджанские воры во главе с Гули будут уверенно чувствовать себя в Турции и том же Катаре. Тяжелее всего будет ворам-славянам — русские исторически не умеют создавать диаспоры. И я не знаю ни одного русского вора, который бы хорошо знал иностранный язык», — отмечает собеседник «URA.RU».

По мнению Орского, всем лидерам преступного мира (вне зависимости от этнического происхождения) следует готовиться к возможному падению доходов. «У некоторых воров доходы могут резко упасть. Многие из тех, кто обращался к ним за помощью начнут задавать резонный вопрос: зачем что-то им отправлять, если они ничего не решают в конкретных регионах?» — предполагает конфликтолог.



Президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов с 1 апреля 2019 года, подписав соответствующий законопроект. Инициатива предусматривает наказание для воров в законе в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.