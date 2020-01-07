Захарова считает, что действия США на Ближнем Востоке приводят к катастрофам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти США за постоянные ошибки во внешней политике, которые привели к выросшим только при войне поколениям людей в странах Ближнего Востока.
«Ошибки, которые совершались, прикрывались и оправдывались неким набором внешних факторов», — заявила она в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Захарова в разговоре с журналистами обратила внимание на события 20-летней давности, когда генерал США Колин Пауэлл выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках (это было в 2003 году — прим. ред.), говоря о необходимости ввода войск в Ирак для предотвращения использования оружия массового поражения Саддамом Хусейном.
«Совбез был против, (…) в том числе и благодаря усилиям России», — отметила дипломат. По ее мнению, та ошибка вылилась в целую цепочку региональных катастроф, такие как миграция и распространение угрозы терроризма, отмечает RT.
До этого Захарова сообщила о том, что для нее самым радостным и одновременно самым тяжелым событием 2019 года стало возвращение в РФ россиянки Марии Бутиной, которая 18 месяцев провела под стражей в США из-за подозрений в шпионаже. Представитель МИД уточнила, что в данной ситуации был важен конкретный результат. При этом Захарова подчеркнула, что, помимо юридической поддержки, необходимо было помогать Бутиной и морально, чтобы ее не сломала американская система. Мария Бутина была арестована американскими спецслужбами в июле 2018 года по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой и работе иностранным агентом без лицензии. В конце октября 2019 года россиянка была освобождена.