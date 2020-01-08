«Первый канал» окончательно проиграл борьбу за внимание россиян: свежий рейтинг телеканалов

«Россия 1» остается самым популярным телеканалом у жителей страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По итогам ушедшего года самым популярным телеканалом среди россиян стал «Россия 1», больше всех новых зрителей появилось у телкеканала «Домашний», а вот «Первый канал» лишился части постоянных зрителей.

У телеканала «Россия-1» аудитория по итогам прошлого года достигла 11,8%. у его основного конкурента — «Первого канала» рейтинг был равен 10,4%, аудитория НТВ составила 8,9%, сообщает РБК ссылаясь на исследование российского отделения компании ECI Media Management. Агентство уточнило, что в исследовании принимали замеры только в городах свыше 100 тысяч человек и аудитория старше четырех лет.

«Россия 1» занимает лидерские позиции четвертый год подряд. На ВГТРК отмечают, что удерживают лидерство как в будни, так и в выходные дни. При этом в исследовании есть оговорка, что самой популярной вечерней информационной программой будней в 2019 году оставалось «Время» «Первого канала». Руководство ВГТРК в свою очередь отмечает, что разрыв с их «Вестями» минимален: доля «Времени» — 12,9%, «Вестей» — 12,8%.

«Первый канал» не теряет оптимизма, и это несмотря на то, что среди зрителей 14—59 лет доля сократилась на 1,6 процентных пункта: с 10,3% в 2018 году до 8,7% в 2019-м. Менеджеры телеканала заявляют о том, что сохраняется абсолютное лидерство в прайм-тайме, а также аудитория, как и у ТНТ, переходит от голубого экрана к «телепросмотру в интернете».

Существенный прирост аудитории был зафикирован у телеканала «Домашний». Руководство отметило, рост происходил за счет «кратного увеличения» сериалов собственного производства: именно эти проекты увеличили долю в прайм-тайме на 35%.

Снижение среднесуточной доли целевой аудитории замечено у НТВ, ТНТ, «Звезды», «Матч ТВ», Disney, «2×2», «CTC Love» и ТНТ4. Рост показали СТС, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Карусель», «Россия 24», ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ» и «Ю».

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