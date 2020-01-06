Когда умрет российское телевидение

Последняя статистика свидетельствует против ТВ Фото: depositphotos.com

Российское телевидение медленно, но верно теряет свою аудиторию. Об этом свидетельствуют неутешительные данные последних исследований, об этом не устают твердить блогеры и прочие контент-мейкеры, вещающие на альтернативных площадках. И если раньше существовал миф, что все исчезнет и останется только ТВ, то сегодня разговоры ведутся вокруг интернета, который придет на смену «зомбоящику с его динозаврами». Однако этого не произойдет ни в ближайшем, ни в далеком будущем, так как уже сегодня мы наблюдаем процесс слияния данных платформ.

Николай Картозия верит, что будущее ТВ за гибридными форматами Фото: предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница»

Будущее и даже настоящее российского телевидения — за гибридными форматами, соединяющими в себе интерактивные возможности интернета и серьезную драматургию большого телевидения, уверен генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия. Однако, по его словам, большинство каналов не готово меняться, поэтому подобные трансформации наступят далеко не на всем российском телевидении. «К сожалению, эти форматы не увидят 90% генеральных директоров современного ТВ, потому что они уже от страха надели на себя шапочки из фольги и сидят в ожидании „третьего звонка“», — заявил «URA.RU» Картозия.

Сама «Пятница» продолжает показывать стабильный рост из года в год. Если за пять лет просмотр ТВ в целом упал на 20%, то на «Пятнице» показатели выросли на 50%. И все благодаря взаимодействию с интернетом и привлечению аудитории оттуда, считает гендиректор канала. «У нас есть ведущие-гибриды, которые популярны и в телесреде, и в интернете, как, например, Анастасия Ивлеева. Кроме того, мы создаем программы-бренды и не забиваем сетку бессмысленным контентом. Линейное смотрение умирает, сегодня зритель готов смотреть на телевидении только хиты», — утверждает Картозия.

О чем говорит статистика: потеря доверия и падение просмотров

Телевидение продолжают смотреть люди старше 65 лет Фото: Pixabay

Несмотря на то что сегодня ТВ по-прежнему остается главным источником информации для людей старше 35 лет, современное поколение теряет к нему интерес и уходит за контентом в интернет или на молодежные каналы вроде той же «Пятницы». Согласно данным исследования, опубликованного «Левада-центром» в августе 2019 года, за последние десять лет количество тех, кто смотрит новости по телевизору, снизилось с 94% до 72%.

По суточному охвату аудитории Рунет уже обошел телевидение: по данным Mediascope за I квартал 2019 года (данные по россиянам старше 12 лет в городах с населением более 100 000 человек), ежедневно интернетом в России пользуются 75% жителей, а телевизор при этом смотрит в среднем 70,4%. Постепенно сокращается разрыв месячной и недельной аудитории, в чем на данный момент ТВ пока превосходит интернет.

Леонид Парфенов не стал рассуждать о будущем телевидения, отметив, что цифры говорят сами за себя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интерес к телевидению теряют не только зрители, но и рекламодатели. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, за первое полугодие 2019 года суммарный объем рекламного бюджета на телевидении составил 82 млрд рублей, в то время как в интернете он достиг 110 млрд рублей.

Что спасет ТВ от вымирания

И если ничего не менять, то цифры неминуемо продолжат падать. Сегодняшние показатели свидетельствуют о том, что традиционное телевидение будет постепенно сходить на нет, согласился в разговоре с корреспондентом «URA.RU» журналист, автор youtube-программы «Парфенон» Леонид Парфенов. О плачевном будущем современного ТВ агентству также сообщила телекритик, обозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская. «У российского телевидения в нынешнем виде нет будущего», — считает она.

Однако российские телеканалы уже вступили на путь изменений, считает доцент факультета журналистики МГУ, специалист по телевизионному рынку Анна Толоконникова. В беседе с «URA.RU» она подчеркнула, что соединение форматов традиционного телевидения и интернета происходит уже в наши дни. По ее словам, сегодня обретает популярность потребление видеоконтента с любых устройств, и телевидение уже давно вышло за рамки телеэкранов. «Операторы телевидения активно продвигают услугу, когда вы можете начать просмотр программы на телевизоре, а потом продолжить смотреть ее на телефоне. Можно ли это считать традиционным телепотреблением? Конечно, нет. Все же идет технологическая гибридизация. Поскольку это удобно, то за этим, пожалуй, и будущее», — полагает она.

Россияне стали меньше доверять телевидению Фото: Pixabay

Помимо этого, Толоконникова рассказала о новой функции телевидения, которая дала ему вторую жизнь. Сегодня, по ее мнению, телеканалы выступают навигатором по видеоконтенту для аудитории. «Бывает так, что человек включает телевизор и натыкается на сериал и потом переходит за ним в интернет. Телеканалы пытаются удержать свою аудиторию не только у телеэкранов, но и на своих сайтах в интернете, в мобильных приложениях, привлекая зрителя, прежде всего, на свой контент и бренд».

В том, что телевидение не исчезнет в ближайшее время, также уверена ведущая youtube-канала «А поговорить?» Ирина Шихман. В разговоре с «URA.RU» она отметила, что на данный момент все телеканалы уже представлены в YouTube и других интернет-сервисах со своим контентом. «Все давно смотрят „Вечернего Урганта“ и „Орла и решку“ в интернете. В этом плане телевизионный контент никуда не исчезнет», — подытожила она.

Телеведущий, член Академии российского телевидения Дмитрий Дибров считает, что ТВ в нашей стране будет востребовано всегда. Однако известный телевизионщик придерживается мнения, что россиян устраивает то телевидение, которое существует на данный момент. «Федеральные каналы крайне важны. Человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он», — подчеркнул он в беседе с корреспондентом «URA.RU». По мнению Диброва, телевидение имеет значительное преимущество перед интернетом — зрителю не нужно делать выбор. «Они хотели бы, чтобы ими руководили», — отмечает ведущий. Он также полагает, что россиянам нравится и существующая цензура, так как она становится еще одним поводом, чтобы поругаться, а «это русский человек любит».

Дмитрий Дибров уверен, что современное телевидение устраивает россиян Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В последние годы в интернет приходят люди, которых страна привыкла видеть на экранах телевизора. Те же Ирина Шихман, Леонид Парфенов, Алексей Пивоваров, Юрий Дудь вели передачи на ТВ, а после создали свои youtube-каналы. Даже звезды шоу-бизнеса, которые ассоциируются с телевизором, перебрались в интернет-пространство. Юморист Максим Галкин снимает шоу «Музыкалити» на канале Gazgolder. Настя Ивлеева выпустила на своем канале фильм, в котором снимается Алла Пугачева, хотя сама Примадонна уже несколько лет не выступала на «Голубом огоньке».

Но происходит и обратный процесс. Вспомнить хотя бы прошлогодний праздничный выпуск «Вечернего Урганта», вышедший под названием «Голубой Ургант». В нем приняли участие молодежные исполнители Монеточка и Little Big, а также youtube-блогеры Илья Соболев и Данила Поперечный. Появляются сервисы, где телепрограммы можно смотреть онлайн. Шоу любимых блогеров показывают на ТВ, а передачи известных ведущих можно смотреть на экране смартфона. Таким образом, осуществляется интеграция между интернетом и телевидением. Поэтому утверждение, что «телек умер» или умрет в ближайшем будущем, является преждевременным — телевидение находит новые пути, чтобы завоевать любовь аудитории. И ему это удается.