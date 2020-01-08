Трамп созвал срочное совещание в связи с авиаударом по американским военным базам

Дональд Трамп и его ключевые министры проводят совещание в связи с ракетным ударом Ирана Фото: Официальный сайт «НАТО»

Американский президент Дональд Трамп и его ключевые министры проводят экстренное совещание в связи с масштабным ракетным ударом Ирана по ряду военных баз в Ираке, на которых размещаются американские военнослужащие.

Американский телеканал CNN продемонстрировал кадры приезда в Белый дом шефа Пентагона Марка Эспера и госсекретаря США Майкла Помпео. «Также в совещании принимают участие ближайшие соратники Трампа, которым он больше всего доверяет», — отмечает телекомпания. На встрече, в частности, могут присутствовать зять американского лидера Джаред Кушнер и вице-президент США Майк Пенс. В самое ближайшее время Трамп может выступить перед гражданами США со специальным обращением.

Ранее Пентагон подтвердил, что ракетному удару подверглись два американских военных объекта на территории Ирака, которые используются американскими военными. Это авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. В ходе атаки применялись, в частности, баллистические ракеты.

Ответственность за обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР), напоминает RT.