07 января 2020

Появились первые снимки с обломками разбившегося под Тегераном украинского лайнера. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Самолет летел из Тегерана в КиевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились первые фото с места крушения украинского лайнера под Тегераном. Снимки опубликовало издание Red News.

На кадрах видны обгоревшие обломки самолета. Пока неизвестно, есть ли выжившие пассажиры.

Украинский Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул почти сразу после после взлета. Предполагается, что причиной трагедии стали технические неполадки. На борту находились 167 человек. Ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета.

Фото: Red News
Фото: Red News

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
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