Самолет летел из Тегерана в Киев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появились первые фото с места крушения украинского лайнера под Тегераном. Снимки опубликовало издание Red News.

На кадрах видны обгоревшие обломки самолета. Пока неизвестно, есть ли выжившие пассажиры.

Украинский Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул почти сразу после после взлета. Предполагается, что причиной трагедии стали технические неполадки. На борту находились 167 человек. Ранее в интернет попало видео, на котором запечатлен момент падения самолета.

Фото: Red News