Уралец, доехавший на самокате до Эмиратов, рассказал об атмосфере в Иране после смерти Сулеймани

Владислав Белозеров познакомился в Иране с персом, отец которого служил вместе с Сулеймани группа «НА САМОКАТАХ ДО ДУБАЯ», «ВКонтакте»

Путешественник из Екатеринбурга Владислав Белозеров, который на самокате доехал с Урала до Объединенных Арабских Эмиратов, поделился воспоминаниями об Иране. Об атмосфере в стране после смерти иранского генерала Касема Сулеймани он рассказал в разговоре с «URA.RU».

«Видел, что по городу Бендер-Аббас висели листовки с соболезнованиями. И я познакомился с персом. Он показал мне фотографию, на которой его отец стоит вместе с генералом», — отметил Белозеров. Он уточнил, что отец перса какое-то время назад служил вместе с Сулеймани.

Уральский путешественник также рассказал, что основные трудности у него возникали с ночлегом. «Ночевать где-то нужно, денег мало. Очень часто приходилось ночевать в палатке, когда ехал по России», — объяснил он. Екатеринбурженец подчеркнул, что за границей он просился переночевать у местных жителей, и они его охотно пускали.

Белозеров выехал на самокате из Екатеринбурга в Москву в июне 2019 года. Далее он отправился в Краснодар, оттуда во Владикавказ, Грозный, Махачкалу. Затем он пересек границу и оказался в Азербайджане. Из Баку он направился в столицу Грузии — Тбилиси, после в Армению (Ереван), Иран и Эмираты. На путешествие у Белозерова ушло полгода.

Иранский генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара по аэропорту в Багдаде. Приказ о начале спецоперации отдал президент США Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону. 8 января Иран нанес удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой были американские военные. А министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что не исключает введения дополнительных мер против США, передает RT.