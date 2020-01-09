Стоимость авиабилетов вырастет из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цены на авиабилеты в России вырастут из-за конфликта на Ближнем Востоке. Такое мнение высказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
В объединении считают, что причиной роста цен на билеты станет рекомендация Росавиации отказаться от использования воздушного пространства Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. «Это [рекомендация] приведет к увеличению продолжительности авиамаршрутов и расхода топлива. Все это говорит о том, что вырастут и цены на билеты», — приводит слова пресс-секретаря РСТ Ирины Тюриной газета «
Уточняется, что «Уральские авиалинии» уже изменили маршруты своих рейсов в соответствии с рекомендациями Росавиации. Новые маршруты разработаны также авиаперевозчиками «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и S7.
Конфликт на Ближнем Востоке, напомним, начался после гибели иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Чиновник был убит в результате авиаудара, санкционированного лично президентом США Дональдом Трампом.
После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января, как напоминает RT, Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
8 января в Иране произошла еще одна трагедия — украинский Boeing потерпел крушение в Тегеране через пару минут после взлета. Все 168 пассажиров погибли, напоминает агентство Nation News. Причиной трагедии указывается возгорание в двигателе.