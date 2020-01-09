Россия планирует открыть университет в столице Сирии

РФ ведет переговоры об открытии в Сирии российского вуза. Им может стать филиал Московского государственного университета. Об этом журналистам рассказал бывший глава Счетной палаты и ФСБ, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем», — приводит газета «Известия» слова собеседника.
Степашин пояснил, что президент Сирии Башар Асад уже выделил землю в Дамаске. Изначально на этом месте планировалось построить русскую школу. Позже планы изменились: стороны договорились, что ИППО вместо этого реконструирует в сирийской столице уже существующее учебное заведение, а на выделенную президентом землю отдадут под строительство российского университета. Ректор МГУ Виктор Садовничий эту идею поддержал., однако в пресс-службе вуза заявили, что пока не располагают информацией об открытии филиала в Сирии.