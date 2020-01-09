08 января 2020

Россия планирует открыть университет в столице Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, мечеть, ислам, купол, Сирия, Дамаск
В Дамаске может появиться филиал МГУФото: depositphotos.com
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Война в Сирии

РФ ведет переговоры об открытии в Сирии российского вуза. Им может стать филиал Московского государственного университета. Об этом журналистам рассказал бывший глава Счетной палаты и ФСБ, председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

«Сирийцы заинтересованы в строительстве российского высшего учебного заведения. У России таких не было в САР никогда, были американские, английские, французские. Сейчас мы этот вопрос прорабатываем», — приводит газета «Известия» слова собеседника.

Степашин пояснил, что президент Сирии Башар Асад уже выделил землю в Дамаске. Изначально на этом месте планировалось построить русскую школу. Позже планы изменились: стороны договорились, что ИППО вместо этого реконструирует в сирийской столице уже существующее учебное заведение, а на выделенную президентом землю отдадут под строительство российского университета. Ректор МГУ Виктор Садовничий эту идею поддержал., однако в пресс-службе вуза заявили, что пока не располагают информацией об открытии филиала в Сирии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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