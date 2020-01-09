Соловьев объяснил, почему Трамп отказался от войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп «бизнесмен, а не воин». Об этом в своем telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев, комментируя новые санкции против Ирана после ракетного обстрела американских баз.
«Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций», — заявил журналист. По его мнению, лидер США воспринимает санкции как метод войны. Соловьев подчеркнул, что американский президент в большей степени руководствуется интересами бизнеса, чем принципами.
Телеведущий подчеркнул, что Трамп понимает, что расположение военных баз дает США преимущество для проведения спецопераций и ударов по территории противника. Также Соловьев напомнил, что в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» указаны три страны — Россия, КНДР и Иран.
Иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит 3 января при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде, передает RT. Атаку лично санкционировал президент США.
После этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить Вашингтону, на что американский лидер заявил, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране в случае атаки на американцев. В ночь на 8 января Тегеран нанес ракетный удар по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.
Позднее Дональд Трам заявил о введении новых санкций против Ирана в качестве ответной меры на ракетный обстрел американских объектов в Ираке. По словам американского лидера, никто в результате атаки не пострадал, а ущерб оказался минимальным. Иранские СМИ заявляли о 80 погибших, сообщает «Национальная служба новостей».