На Ямале из-за непогоды закрыли два важных зимника

Зимние автодороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Надым — Салехард закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.
«С 09:30 закрыто движение по зимнику Надым — Салехард. С 10:00 закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в связи с неблагоприятными погодными условиями: метель и недостаточная видимость», — говорится в сообщении ведомства.
Там также добавили, что зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — не введен в эксплуатацию. На зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также открыто движение для полноприводных автомобилей общей массой до 30 тонн.
Непогода и ранее вносила изменения в работу зимников. Так из-за сильного порывистого ветра и недостаточной видимости было закрыто движение по зимникам Надым-Салехард и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.