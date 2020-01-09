08 января 2020
07 января 2020
06 января 2020
05 января 2020
04 января 2020
03 января 2020
02 января 2020
01 января 2020
31 декабря 2019
30 декабря 2019

На Ямале из-за непогоды закрыли два важных зимника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Движение по трассе Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги приостановленоФото: Александр Елизаров © URA.RU

Зимние автодороги Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Надым — Салехард закрыли из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в окружном департаменте транспорта.

«С 09:30 закрыто движение по зимнику Надым — Салехард. С 10:00 закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в связи с неблагоприятными погодными условиями: метель и недостаточная видимость», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале — не введен в эксплуатацию. На зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп также открыто движение для полноприводных автомобилей общей массой до 30 тонн.

Непогода и ранее вносила изменения в работу зимников. Так из-за сильного порывистого ветра и недостаточной видимости было закрыто движение по зимникам Надым-Салехард и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги.

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...