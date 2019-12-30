На Ямале закрыли два зимника

Зимние автодороги Надым — Салехард и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги закрыты из-за погодных условий. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного департамента транспорта.
«30 декабря с 8:30 закрыто движение по зимнику Надым — Салехард для всех видов транспорта в связи с плохими погодными условиями: сильный порывистый ветер, недостаточная видимость. Закрыто движение по зимнику Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги в связи с ухудшением погодных условий», — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что проезд по зимнику Коротчаево — Красноселькуп разрешен для всех транспортных средств общей массой до 30 тонн. На трассе Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале ведутся работы по установке границ проезжей части: «Как только позволит толщина льда, тяжелая техника выйдет на устройство трассы».
Ранее «URA.RU» сообщало, что движение по зимней автодороге Салехард — Надым открыли со второго раза. Трассу планировали ввести в эксплуатацию 23 декабря, однако приемочная комиссия нашла недостатки. В результате зимник был открыт для движения 27 декабря.