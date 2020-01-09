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В ХМАО выступили за сокращение новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин
По мнению общественников, югорчане из-за длинных каникул больше пьютФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Длинные новогодние каникулы способствуют распространению алкоголизма среди югорчан. Об этом в разговоре с журналистом «URA.RU» заявил председатель Нижневартовского регионального отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Юрий Налимов, добавив, что в советское время все отдыхали один день «и не было никаких проблем».

«Недалеко от меня [алкомаркет] и фуры там не успевают разгружаться. И как раз на эти дни самый пик преступлений, а также инфарктов, инсультов. Думаю, достаточно отдыхать 31-го декабря, 1-го и 7-го января на Рождество», — считает Налимов.

Также, по мнению Налимова, все магазины, торгующие алкоголем, нужно перенести за пределы населенных пунктов. Согласно результатам опроса, проведенного департаментом экономического развития Югры среди муниципалитетов ХМАО, большинство поддерживает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах. При этом единого мнения по поводу того, можно ли торговать алкоголем в магазинах «шаговой доступности», нет.

Ранее «URA.RU» писало, что бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы Геннадий Онищенко также выступил за сокращение новогодних каникул. По его мнению, в это время россияне занимаются «бдением перед телевизором», а безделье порождает чревоугодие и злоупотребление алкоголем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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