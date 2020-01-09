В Ноябрьской больнице сработала система оповещения о пожаре, хотя на самом деле в здании прорвало трубу отопления. Пациентов вывели на улицу. Видеозапись с места происшествия появилась в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте».
«Внимание! В здании пожар! Срочно всем покинуть помещение», — сообщает голосовой информатор больницы на видео. По словам очевидцев инцидента, пациентов вывели на улицу. На кадрах записи видно, как горячая вода льется на пол в процедурном кабинете медучреждения и вытекает в коридор. При этом в самом кабинете большое количество пара.
На место происшествия прибыли пожарные расчеты. В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО «URA.RU» сообщили, что в здании прорвало трубу отопления. «Был порыв отопления, соответственно ложный вызов», — резюмировали в ведомстве.
В пресс-службе медучреждения «URA.RU» сообщили, что в процедурном кабинете сорвало шайбу на трубе отопления. «Тут же пришел сантехник и все починил. Это сигнализация сработала на пар. Никто не пострадал», — сообщили в больнице.
Медучреждение неоднократно попадало в скандалы. Возле больницы на одиночный пикет выходила местная жительница, заявившая, что ей не оказывают должного лечения. После этих событий неизвестные начали собирать подписи за отставку главврача городской больницы Олега Шалаева. Учреждение также проверял Росздравнадзор, после чего были оштрафованы должностные лица.
Видео: «[LIFE] Независимый Ноябрьск», VK