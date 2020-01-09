Поклонская увидела признаки третьей мировой войны

Депутат Госдумы Наталья Поклонская после убийства генерала Касема Сулеймани и ответного удара Тегерана по американским военным базам выразила уверенность, что третья мировая война уже идет.
«[Третья мировая война] уже давно идет», — написала Поклонская на своей странице в Instagram. По ее мнению, эта война выражается в нескольких локальных конфликтах. В их числе депутат назвала бомбардировки Югославии в 1999 году, вторжение США в Ирак, «грузинскую провокацию» в 2008 году, борьбу в Сирии, противостояние на Донбассе, ракетные «ответки» на Ближнем Востоке. Самым важным пунктом Поклонская назвала участившиеся попытки США через перевороты свергать режимы в отдельных странах.
Парламентарий отмечает, что нынешний глобальный конфликт не похож на те, что были в XX веке. Целые страны, считает она, сегодня порабощают способами, больше похожими на сюжет сериала «Игра престолов» и фильма «Хвост виляет собакой». «Нами манипулируют через информационные вбросы», — говорит Поклонская. В качестве примера такой манипуляции она привела переворот на Украине в 2014 году, пишет
Ранее Поклонская на украинском языке обратилась к крымчанам и назвала жителей Донбасса «обычными украинцами».