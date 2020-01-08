Иран поднял военные самолеты в небо и готовится ко второй атаке по американским базам

Иран готовится к новой атаке американских военных баз Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Военные самолеты Ирана поднялись в воздух и теперь барражируют над страной и в пограничной зоне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник. Специалисты также рассказали о подготовке второго ракетного удара по американским военным базам в Ираке.

«Началась вторая волна иранских ракетных ударов по Айн-аль-Асад», — цитирует свой источник агентство Tasnim.

Обстрел американских объектов стал местью Ирана за смерть главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, погибшего в аэропорту Багдада, обстрелянного американскими войсками. Тегеран, как пишет «Комсомольская правда» ранее предупреждал, что сам выберет место и время для мести, пообещав, что она будет «жесткой».

КСИР уже призвали США вывести военных с Ближнего Востока во избежание больших жертв, однако в Белом доме, как писало «URA.RU», проводят экстренное совещание в связи с масштабным ракетным ударом Ирана. Предполагается, что американский президент Дональд Трамп может обратиться из своего овального кабинета с призывом к нации. Ранее Пентагон подтвердил, что ракетному удару подверглись два американских военных объекта на территории Ирака, которые используются американскими военными. Это авиабаза Эйн-аль-Асад на западе страны и аэродром в Эрбиле. В ходе атаки применялись, в частности, баллистические ракеты.