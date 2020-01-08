Поклонская обратилась к крымчанам на украинском языке

Наталья Поклонская вновь поразила публику неоднозначным поступком Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская приехала в Крым и поздравила жителей полуострова с Рождеством на украинском языке. Кроме того, парламентарий заявила, что жители Донбасса, по ее мнению, являются «обычными украинцами».

В своем telegram-канале Поклонская сообщила, что приехала в Крым к семье, опубликовав снимок со своим отцом. При этом народная избранница неожиданно перешла на украинский язык. «Христос рождається! Славімо його!» — написала Поклонская, поздравляя крымчан с Рождеством. На этот ее поступок уже обратили внимание украинские СМИ, которые, правда, не признают легитимность депутатского статуса Поклонской.

Кроме того, украинские издания отметили, что в одном из предыдущих постов в telegram-канале, реагируя на возможную установку памятника лидеру запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в городе Конотопе, депутат Госдумы открыто назвала жителей Донбасса «обычными украинцами».

Ранее Поклонская заявила о том, что готова стать послом России на Украине. Политик отметила, что обе страны являются для нее родными. «Если поступит подобное предложение, я с большой ответственностью его, конечно же, приму», — отмечала народная избранница. Депутат уже высказала надежду на то, что в ближайшее время посол РФ сможет приехать в Киев. Она считает, что тогда и наступит новый этап развития российско-украинских отношений. Москва и Киев отозвали своих послов в 2014 году, пишет агентство Nation News.