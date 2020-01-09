На Ямале резко ухудшилась погода

С окончанием новогодних праздников на большей части Ямала погодные условия резко ухудшились. В первый рабочий день 2020 года в регионе усилился ветер, начались снегопады и метели.
По данным метеослужб региона, уже 9 января ветер местами усилится до 18-20 метров в секунду, температура воздуха составит -16 -20 градусов С, в Тазовском и Красноселькупском районах до -19 -24 градусов С. «Прогнозируется слабый снег, по западу преимущественно без осадков», — сообщает региональный гидрометеоцентр. — Атмосферное давление будет расти».
Пасмурная погода установится в Аксарке, Яр-Сале, Салехарде и Лабытнанги. В остальных районах погода сохранится облачная с прояснениями.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий на Ямале были закрыты две важных для региона зимних автодороги — Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги и Надым — Салехард. В окружном дептранспорта отметили, что данное ограничение связано с метелями и недостаточной видимостью.