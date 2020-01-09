Экс-чиновники дадут показания по делу одного из самых богатых депутатов Екатеринбурга

В Екатеринбурге бывшие топ-менеджеры управления капстроительства Свердловской области будут допрошены в качестве свидетелей по делу своего экс-начальника, депутата местной думы Олега Кагилева, обвиняемого в попытке получения взятки. Как стало известно «URA.RU» от источников, заседание с участием экс-чиновников состоится 14 января.
«По делу будут допрошены сотрудники, которые занимали в управлении высочайшие должности после Кагилева и были к нему ближе всех по своему статусу. Речь о бывшем главном инженере УКС Алексее Михееве и бывшем замначальника управления Романе Богатыреве», — поделился инсайдер агентства.
Информацию о том, что 14 января состоится допрос свидетелей по делу Кагилева, «URA.RU» подтвердили в пресс-службе Кировского райсуда, который рассматривает вопрос о наказании депутата.
Следователи обвиняют Кагилева в попытке получения «отката» в 6,6 млн рублей от руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000» Владимира Абраменко за содействие при получении госконтракта на реконструкцию спорткомплекса «Синегорец» в поселке Баранчинском в 2017 году.
Скандал и возбужденное дело (его вела ФСБ) не помешали Кагилеву в 2018 году избраться в гордуму Екатеринбурга: будучи «единорроссом», он набрал 41,25% голосов избирателей. По доходам за 2018 год Кагилев вошел в пятерку самых богатых городских депутатов.