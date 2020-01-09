Пенсии и зарплаты в ДНР пообещали сравнять с российскими

Зарплаты бюджетников и пенсии в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) доведут до уровня Ростовской области в России. Соответствующее поручение дал глава ДНР Денис Пушилин, сообщается на его официальном сайте.
По его словам, зарплаты и пенсии в республике должны сравняться с российскими уже к началу 2020 года. Повышение будет поэтапным, отметил Пушилин. «Повышение будет производиться в три этапа: с 1 января 2021 года; с 1 июля 2021 года; с 1 января 2022 года», — пояснил он.
В каждый из этапов заработные платы бюджетников вырастут в среднем на 28%, у государственных служащих — на 18%. Пенсии в ДНР вырастут в среднем на 20% в каждый из этапов, добавил глава республики. Он также отметил, что власти ДНР активно работают над повышением зарплат металлургам и шахтерам.